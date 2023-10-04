Регион

Уведомления отключены

4 октября, 18:19

Названа дата закрытия сезона фонтанов в Москве

Заммэра Бирюков: В Москве 5 октября закрывается сезон работы фонтанов

<p>Фонтан в Москве. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/kgh_moscow/12889" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Городское хозяйство Москвы</a></p>

Фонтан в Москве. Обложка © Telegram / Городское хозяйство Москвы

В Москве завтра, 5 октября, закрывается сезон работы фонтанов. Как сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков, с четверга начинается консервация оборудования на зимний период, а также подготовка к следующему сезону.

"После того как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", — приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства его слова.

Бирюков пояснил, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, к примеру, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно в течение шести дней.

А накануне Лайф сообщал, что в Москве начали включать отопление. В настоящее время тепло подаётся поэтапно. Полностью отопление включат в течение пяти дней, до 8 октября.

Начинают подключать отопление: Как снизить плату за услуги ЖКХ и вычислить переплату в квитанции

Начинают подключать отопление: Как снизить плату за услуги ЖКХ и вычислить переплату в квитанции

Наталья Исакова
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров