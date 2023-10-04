Названа дата закрытия сезона фонтанов в Москве

В Москве завтра, 5 октября, закрывается сезон работы фонтанов. Как сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков, с четверга начинается консервация оборудования на зимний период, а также подготовка к следующему сезону.

"После того как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", — приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства его слова.

Бирюков пояснил, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, к примеру, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно в течение шести дней.