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4 октября, 18:55

Байден появился на мероприятии в Белом доме с фингалом

Байден появился на мероприятии в Белом доме с синяком на правой скуле

Президент США Джо Байден появился в Белом доме с синяком на щеке. Фингал заметили во время мероприятия, посвящённого годовщине принятия закона о защите прав американцев с ограниченными возможностями.

Байден появился в Белом доме с синяком на лице. Видео © Telegram / Пул № 3

На кадрах с мероприятия можно заметить, что на правой щеке 80-летнего американского лидера есть незначительная травма. При этом накануне на лице Байдена никаких синяков не было. В Белом доме пока никак не комментировали ситуацию.

Снова не устоял: Байден рухнул на сцене под крики толпы

Снова не устоял: Байден рухнул на сцене под крики толпы

Ранее экс-президент США Дональд Трамп усомнился в умственных способностях 80-летнего Байдена. Глава Белого дома "не в лучшей форме", отметил его предшественник.

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Кадр из видео Telegram / Пул № 3

Наталья Исакова
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