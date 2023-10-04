Байден появился на мероприятии в Белом доме с фингалом

Президент США Джо Байден появился в Белом доме с синяком на щеке. Фингал заметили во время мероприятия, посвящённого годовщине принятия закона о защите прав американцев с ограниченными возможностями.

На кадрах с мероприятия можно заметить, что на правой щеке 80-летнего американского лидера есть незначительная травма. При этом накануне на лице Байдена никаких синяков не было. В Белом доме пока никак не комментировали ситуацию.