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4 октября, 22:07

Глава МВД Британии извинилась перед собакой, на которую наступила каблуком

Глава МВД Британии Браверман извинилась за то, что наступила на собаку-поводыря

<p>Глава МВД Британии Суэлла Браверман наступила на хвост собаки. Обложка © Коллаж LIFE / Х / <a href="https://twitter.com/fessdoc/status/1709225625007906912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Phil Harries </a></p>

Глава МВД Британии Суэлла Браверман наступила на хвост собаки. Обложка © Коллаж LIFE / Х / Phil Harries

Министр внутренних дел Соединённого Королевства Суэлла Браверман извинилась после того, как наступила каблуком на хвост собаки-поводыря во время общения с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK. Об этом передаёт газета Daily Express.

На просторах соцсетей появилось фото, где министр находится рядом со стендом Guide Dogs UK — компании, занимающейся оказанием поддержки слепым и слабовидящим людям. При этом Браверман на снимке стоит одной ногой на хвосте собаки-поводыря, поводок которой держит незрячий мужчина в тёмных очках.

"Я чувствую, что мне нужно начать с извинений… Я не думаю, что какая-либо собака пострадала во время съёмки моего визита. Однако позвольте мне для протокола принести извинения всем собакам", — заявила чиновник.

Браверман во время беседы с журналистами объяснила, что не знала о случившемся, пока ей не показали фотографии с мероприятия. Стоит отметить, что, извиняясь, она улыбалась, а в зале был слышен смех.

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Алексей Соловьёв
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