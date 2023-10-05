Глава МВД Британии извинилась перед собакой, на которую наступила каблуком

Министр внутренних дел Соединённого Королевства Суэлла Браверман извинилась после того, как наступила каблуком на хвост собаки-поводыря во время общения с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK. Об этом передаёт газета Daily Express.

На просторах соцсетей появилось фото, где министр находится рядом со стендом Guide Dogs UK — компании, занимающейся оказанием поддержки слепым и слабовидящим людям. При этом Браверман на снимке стоит одной ногой на хвосте собаки-поводыря, поводок которой держит незрячий мужчина в тёмных очках.

"Я чувствую, что мне нужно начать с извинений… Я не думаю, что какая-либо собака пострадала во время съёмки моего визита. Однако позвольте мне для протокола принести извинения всем собакам", — заявила чиновник.

Браверман во время беседы с журналистами объяснила, что не знала о случившемся, пока ей не показали фотографии с мероприятия. Стоит отметить, что, извиняясь, она улыбалась, а в зале был слышен смех.