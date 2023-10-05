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4 октября, 21:12

Пользователи массово жалуются на работу устройств Xiaomi в России и Белоруссии

В России и Белоруссии перестали работать устройства Xiaomi

В России и Белоруссии произошёл массовый сбой в работе устройств Xiaomi. В частности, неполадки зафиксированы в работе приложения для управления умными гаджетами компании Mi Home.

В социальных сетях китайской корпорации пользователи пишут, что у них пропала возможность регулировать свет через мобильное приложение, подключаться к камерам и пользоваться пылесосом. Это не представляется возможным, так как устройства не могут подсоединиться к Wi-Fi.

Отчёты о сбоях в работе Xiaomi были зафиксированы и сервисом Downradar. По данным ресурса, от жителей Москвы поступило 596 сообщений о неполадках, от петербуржцев — 210, а от воронежцев — 47. О проблемах также сообщили жители Ростовской, Свердловской, Новосибирской и других областей.

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Ранее сбой произошёл в системе бронирования Leonardo, из-за чего был затруднён процесс регистрации в аэропортах маршрутной сети "Аэрофлота" и компании "Победа".

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images

Анатолий Симоненко
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