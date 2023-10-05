В США рассекретили разговор Клинтона и Ельцина после кризиса 1993 года

Американская общественная исследовательская организация "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала рассекреченные расшифровки телефонного разговора между бывшим американским лидером США Биллом Клинтоном и первым президентом РФ Борисом Ельциным.

Как указано в документе, переговоры состоялись на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве, в связи с чем американец поздравил российского политика с разрешением ситуации.

"Я надеюсь, ты теперь сможешь отдохнуть. Знаю, это было трудно для тебя, но ты сделал всё именно так, как должен был, и я поздравляю тебя по поводу того, как ты разрешил ситуацию", — заявил экс-хозяин Белого дома в беседе с Ельциным.

Помимо этого американский политический деятель во время разговора поинтересовался выборами в России. На это бывший президент РФ пошутил, что, возможно, он окажется в книге рекордов после трёх выборов за три года.