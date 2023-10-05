В США рассекретили разговор Клинтона и Ельцина после кризиса 1993 года
Клинтон поздравлял Ельцина с разрешением конституционного кризиса 1993 года
Первый президент РФ Борис Ельцин и 42-й американский лидер Билл Клинтон. Обложка © Getty Images / Dirck Halstead
Американская общественная исследовательская организация "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала рассекреченные расшифровки телефонного разговора между бывшим американским лидером США Биллом Клинтоном и первым президентом РФ Борисом Ельциным.
Как указано в документе, переговоры состоялись на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве, в связи с чем американец поздравил российского политика с разрешением ситуации.
"Я надеюсь, ты теперь сможешь отдохнуть. Знаю, это было трудно для тебя, но ты сделал всё именно так, как должен был, и я поздравляю тебя по поводу того, как ты разрешил ситуацию", — заявил экс-хозяин Белого дома в беседе с Ельциным.
Помимо этого американский политический деятель во время разговора поинтересовался выборами в России. На это бывший президент РФ пошутил, что, возможно, он окажется в книге рекордов после трёх выборов за три года.
Ранее Лайф писал, что Клинтон во время переговоров с Ельциным обещал ему работать над "тесным сотрудничеством", в то время как в его окружении к постсоветскому пространству в основном относились насторожённо и называли "самым опасным беспорядком". Он говорил, что в сложные для Евразийского континента времена РФ и США необходимо работать сообща.