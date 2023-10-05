Шляпу Наполеона Бонапарта выставят на аукционе во Франции
Аукционный дом Osenat: Во Франции продадут с молотка шляпу императора Наполеона
Во Франции на аукционе в парижском пригороде Фонтенбло будут открыты торги за двурогую шляпу (бикорн), которая принадлежала императору Наполеону I. Об этом сообщает в коммюнике аукционный дом Osenat.
Торги пройдут 19 ноября, но начальная цена головного убора не указывается. Известно, что фетровую шляпу изготовили после 1806 года. Кокарду в цветах французского триколора Наполеон добавил уже после высадки во Франции по возвращении из своей первой ссылки на Эльбе в 1815 году. По данным Agence France Press, у Наполеона всего было порядка 120 бикорнов.
Самый дорогой бикорн Наполеона I ушёл с молотка в 2014 году на торгах, которые тоже проводил аукционный дом Osenat. Головной убор за 1,8 миллиона евро приобрёл южнокорейский бизнесмен.
Ранее на торгах аукционного дома Sotheby's был продан шёлковый жилет вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри с портретами его шести котов и кошек. Покупатель отдал за него 138,7 тысячи фунтов стерлингов (174,3 тысячи долларов) — это в двадцать раз выше оценочной стоимости.
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