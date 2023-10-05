Шляпу Наполеона Бонапарта выставят на аукционе во Франции

Во Франции на аукционе в парижском пригороде Фонтенбло будут открыты торги за двурогую шляпу (бикорн), которая принадлежала императору Наполеону I. Об этом сообщает в коммюнике аукционный дом Osenat.

Торги пройдут 19 ноября, но начальная цена головного убора не указывается. Известно, что фетровую шляпу изготовили после 1806 года. Кокарду в цветах французского триколора Наполеон добавил уже после высадки во Франции по возвращении из своей первой ссылки на Эльбе в 1815 году. По данным Agence France Press, у Наполеона всего было порядка 120 бикорнов.

Самый дорогой бикорн Наполеона I ушёл с молотка в 2014 году на торгах, которые тоже проводил аукционный дом Osenat. Головной убор за 1,8 миллиона евро приобрёл южнокорейский бизнесмен.