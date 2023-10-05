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4 октября, 22:23

Шляпу Наполеона Бонапарта выставят на аукционе во Франции

Аукционный дом Osenat: Во Франции продадут с молотка шляпу императора Наполеона

Во Франции на аукционе в парижском пригороде Фонтенбло будут открыты торги за двурогую шляпу (бикорн), которая принадлежала императору Наполеону I. Об этом сообщает в коммюнике аукционный дом Osenat.

Торги пройдут 19 ноября, но начальная цена головного убора не указывается. Известно, что фетровую шляпу изготовили после 1806 года. Кокарду в цветах французского триколора Наполеон добавил уже после высадки во Франции по возвращении из своей первой ссылки на Эльбе в 1815 году. По данным Agence France Press, у Наполеона всего было порядка 120 бикорнов.

Самый дорогой бикорн Наполеона I ушёл с молотка в 2014 году на торгах, которые тоже проводил аукционный дом Osenat. Головной убор за 1,8 миллиона евро приобрёл южнокорейский бизнесмен.

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Ранее на торгах аукционного дома Sotheby's был продан шёлковый жилет вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри с портретами его шести котов и кошек. Покупатель отдал за него 138,7 тысячи фунтов стерлингов (174,3 тысячи долларов) — это в двадцать раз выше оценочной стоимости.

Обложка ©

Getty Images / olrat

Анатолий Симоненко
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