Блинкен пошутил, что его выступление в Техасе прервали "русские друзья"

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен пошутил о "русских друзьях", когда во время выступления в Техасском университете в Остине его прервал тестовый сигнал тревоги.

В рамках мероприятия глава Госдепа Соединённых Штатов говорил о поддержке киевского режима. В какой-то момент дипломата прервал шквал сигналов тревоги, поступивших на мобильные устройства собравшихся в зале людей.

"Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", — заявил Блинкен.