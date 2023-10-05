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4 октября, 22:49

Блинкен пошутил, что его выступление в Техасе прервали "русские друзья"

Блинкен пошутил, что тестовый сигнал тревоги может исходить от "русских друзей"

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен пошутил о "русских друзьях", когда во время выступления в Техасском университете в Остине его прервал тестовый сигнал тревоги.

В рамках мероприятия глава Госдепа Соединённых Штатов говорил о поддержке киевского режима. В какой-то момент дипломата прервал шквал сигналов тревоги, поступивших на мобильные устройства собравшихся в зале людей.

"Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", — заявил Блинкен.

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Дело в том, что США 4 октября организовали масштабную проверку систем оповещения. По всей стране было проведено тестирование системы экстренного оповещения для телевизоров и радиоприёмников, а также беспроводной системы экстренного оповещения телефонов.

Обложка ©

ТАСС / АР / Michael Wyke

Алексей Соловьёв
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