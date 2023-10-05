Блинкен пошутил, что его выступление в Техасе прервали "русские друзья"
Блинкен пошутил, что тестовый сигнал тревоги может исходить от "русских друзей"
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен пошутил о "русских друзьях", когда во время выступления в Техасском университете в Остине его прервал тестовый сигнал тревоги.
В рамках мероприятия глава Госдепа Соединённых Штатов говорил о поддержке киевского режима. В какой-то момент дипломата прервал шквал сигналов тревоги, поступивших на мобильные устройства собравшихся в зале людей.
"Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", — заявил Блинкен.
Дело в том, что США 4 октября организовали масштабную проверку систем оповещения. По всей стране было проведено тестирование системы экстренного оповещения для телевизоров и радиоприёмников, а также беспроводной системы экстренного оповещения телефонов.
ТАСС / АР / Michael Wyke