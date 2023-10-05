Цена нефти Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 86$ за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже снижается. Как свидетельствуют данные торгов, цена фьючерса с поставкой в декабре опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 31 августа.

Примерно в 00:20 мск ценник опустился до отметки 85,97 доллара за баррель. Стоит отметить, что фьючерс на чёрное золото марки WTI с аналогичным сроком поставки по состоянию на 00:35 мск снижается на 4,79% — до 84,44 доллара за баррель.