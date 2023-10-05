Россиян призвали не расслабляться на фоне "лёгких" штаммов ковида

Россияне перестали бояться ковида, так как серьёзных ограничений на сегодняшний день в стране нет. Как НСН рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский, расслабляться на фоне более "лёгких" штаммов CoViD-19 не стоит.

По словам Аграновского, когда болезнь только появилась, страх взял над людьми верх, но со временем за счёт распространения различных версий всё изменилось. Тем не менее и сейчас необходимо соблюдать простые правила, чтобы в будущем избежать серьёзных ограничений от Минздрава.

В частности, не стоит слушать людей, которые заведомо распространяют ложную информацию о заболевании, ведь у них могут быть свои интересы. Прислушиваться в данном случае нужно лишь к рекомендациям Минздрава, и если появится призыв носить маски, то его нужно будет выполнить. Следование правилам также необходимо, чтобы не допустить повторного введения QR-кодов на передвижение, пояснил Аграновский.

"Сегодня доминируют "лёгкие" штаммы, но они контагиозные, то есть заразные. <…> Чтобы избежать инфекции, нужно соблюдать простые рекомендации. Выбирайте источники информации, которым вы верите, вот такой совет", — резюмировал вирусолог.