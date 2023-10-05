Трамп призвал США отказаться от помощи Украине из-за "скупой" Европы
Трамп: США не должны помогать Украине, пока Европа не повысит расходы
Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп высказался по поводу несоразмерности помощи киевскому режиму от Соединённых Штатов и Европейского союза. Он считает, что Европа должна сравняться с США по объёму выделенных Киеву средств, которые политический деятель оценил в 175 миллиардов долларов.
"Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины!" — написал он в социальной сети Truth Social.
Миллиардер предложил администрации действующего американского лидера Джо Байдена настоять на уравнивании вкладов Брюсселя с Вашингтоном. При этом Трамп уверен, что своими действиями Белый дом наносит ущерб собственным вооружённым силам.
"Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?" — задался вопросом экс-президент.
Ранее Трамп уверял, что украинский конфликт можно было бы предотвратить за счёт низких цен на нефть. Данное заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в Мичигане.
Flickr / Trump White House Archiv