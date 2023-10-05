В Польше раскрыли, во что Запад превратит Украину в случае потери контроля
Myśl Polska: Запад превратит Украину в выжженную землю, потеряв над нею контроль
Западные страны могут превратить Украину в выжженную землю, если потеряют над нею контроль, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
"Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на её территории даже выжженной земли", — заявил журналист.
В статье он также сообщил, что запугивание подрывом продовольственной безопасности со стороны Запада не что иное, как афера глобального масштаба. Именно её западные государства пытаются так тщательно скрыть, обрекая Украину на полное опустынивание земель.
Ранее Лайф писал, что страны, которые принимают беженцев с Украины, могут использовать их для решения своих демографических проблем, а это способно вызвать напряжённость между Киевом и его западными союзниками. Директор Французского института демографии Ален Блюм заявил, что эмиграция женщин является тревожной проблемой для Незалежной.
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