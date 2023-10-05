Западные страны могут превратить Украину в выжженную землю, если потеряют над нею контроль, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

"Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на её территории даже выжженной земли", — заявил журналист.

В статье он также сообщил, что запугивание подрывом продовольственной безопасности со стороны Запада не что иное, как афера глобального масштаба. Именно её западные государства пытаются так тщательно скрыть, обрекая Украину на полное опустынивание земель.