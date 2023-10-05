Дымящая фура на бешеной скорости пронеслась по Северо-Восточной хорде в Москве

На Северо-Восточной хорде в Москве водители заметили дымящую фуру, которая пронеслась на большой скорости по магистрали. По данным Лайфа, предварительно, грузовик во время движения загорелся.

Дымящая фура на огромной скорости пронеслась по Северо-Восточной хорде в районе Рязанского проспекта. Видео © LIFE

В нашем распоряжении оказались кадры с места происшествия. На них видно, как грузовик на огромной скорости несётся по столичной магистрали в районе Рязанского проспекта, оставляя после себя объёмные клубы белого дыма.

По словам очевидцев, на участке дороги в районе Рязанского проспекта ощущается едкий запах гари. Что послужило причиной инцидента и пострадал ли водитель — неизвестно.