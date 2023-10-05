"Он боится": СМИ сообщили об опасениях Зеленского насчёт Трампа
An Nahar: Зеленский боится возвращения Трампа в Белый дом в 2024 году
Владимир Зеленский боится возвращения экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Белый дом из-за возможного сокращения финансовой помощи Украине. Такое мнение высказал обозреватель ливанской газеты An Nahar Асад Аббуд.
"Киев чувствует, что американская поддержка начинает ослабевать. Он боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году", — говорится в статье.
Однако возможная победа Трампа — не единственное, что волнует Зеленского. Помимо этого, украинские власти с тревогой наблюдают за ситуацией в Польше, где скоро должны пройти парламентские выборы. Обозреватель отметил, что таким вниманием Варшава обязана запрету на ввоз украинского зерна, что в свою очередь испортило отношения между двумя странами. Асад Аббуд в завершение подчеркивает, что такое положение дел, скорее всего, окажет влияние на ход событий на поле боя и он будет не в пользу Киева.
Ранее Лайф писал, что Зеленского ждёт катастрофа, если новым президентом США будет избран Дональд Трамп. Такое мнение высказал журналист японского портала Wedge Infinity Акира Сайто. Он подчеркнул, что Трамп и Зеленский находятся не в самых лучших отношениях.
t.me / Zelenskiy / Official