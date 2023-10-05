"Он боится": СМИ сообщили об опасениях Зеленского насчёт Трампа

Однако возможная победа Трампа — не единственное, что волнует Зеленского. Помимо этого, украинские власти с тревогой наблюдают за ситуацией в Польше, где скоро должны пройти парламентские выборы. Обозреватель отметил, что таким вниманием Варшава обязана запрету на ввоз украинского зерна, что в свою очередь испортило отношения между двумя странами. Асад Аббуд в завершение подчеркивает, что такое положение дел, скорее всего, окажет влияние на ход событий на поле боя и он будет не в пользу Киева.