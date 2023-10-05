Названо шесть полезных лайфхаков для крепких и здоровых ногтей

Ногти могут быть слабыми и ломкими по многим причинам: авитаминоз, перепады температур, сезонные заболевания и так далее. Однако есть шесть простых лайфхаков, которые помогут ухаживать за ногтями и поддерживать их здоровыми и красивыми, пишет RuNews24.

В среднем ногти отрастают на три миллиметра в месяц, и за полгода пластины на руках обновляются. На ногах это происходит чуть медленнее — за год. Речь не идёт о последствиях травм или поражении грибком. Тогда ногтям нужны отдельный уход и восстановительный курс лечения. В остальных случаях представленных лайфхаков будет достаточно.

В первую очередь ногти нужно увлажнять и питать. Они сильно страдают под воздействием хлорированной воды. Поэтому как минимум раз в день нужно наносить на руки крем "два в одном" — увлажняющий и питающий.

Также нужно избавиться от вредных привычек. Например, если вы грызёте ногти, нужно всеми силами от этого отучаться, потому что в результате таких манипуляций ногтевая пластина становится очень хрупкой и ломкой.

Если ходите на маникюр, следите, чтобы мастер не слишком увлекался полировкой ногтя, из-за этого пластина сильно истончается.

"Это не означает, что про полировку лучше вовсе забыть, но делать её реже однозначно стоит. А вот кутикулу многие эксперты советуют и вовсе не трогать, ведь она защищает ногтевой матрикс от инфекций и травм", — пишет издание.

Отдельное внимание стоит уделить уходовым средствам. Например, стоит периодически наносить на пальцы масло для кутикул и масло для укрепления ногтей, так как в его состав включены питательные элементы, которые стимулируют их здоровый рост.

Кроме того, не стоит отращивать слишком длинные ногти, ведь это — сильная нагрузка на их основания, что увеличивает шанс поломки. Длина должна быть комфортной. Тогда и бытовыми делами будет легче заниматься, и ломаться ногти будут реже.

Ещё один совет — правильно питаться. От питательных элементов, которые организм получает из еды, в том числе зависит и здоровье ногтей. Например, если им не хватает кальция, железа или цинка, они становятся хрупкими. Если мало белка, ногти истончаются.