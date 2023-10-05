"Главный фрукт осени": Диетолог рассказала о пользе манго при депрессии

Есть продукты, которые помогают людям переживать осенние холода и эмоциональные трудности. Как сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" диетолог Анастасия Кондаурова, один из них — манго.

"Этот великолепный продукт может принести вам массу пользы в холодный период. Манго — главный фрукт осени, и этому есть несколько причин", — заявила Кондаурова.

Одно из свойств этого фрукта — поддержка иммунной системы. Манго содержит витамины C, А, а также антиоксиданты, способствующие увлажнению и улучшению эластичности кожи, что предотвращает её старение и высыхание. Также оно ускоряет процесс заживления ран.

По словам специалиста, фрукт также помогает справляться со стрессом. Он содержит витамин B6, способствующий производству серотонина, гормона радости. Регулярное употребление манго помогает снизить риск развития депрессии. Также в нём содержатся витамины K и E, калий и магний, которые необходимы для поддержания здоровья организма.