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5 октября, 03:06

Психотерапевт объяснила, как домашние животные спасают от хандры

Психотерапевт Крашкина: Питомцы помогают хозяевам выйти из угнетённого состояния

Благодаря домашним животным люди реже находятся в угнетённом состоянии. Причина в том, что у них на это попросту не остаётся времени, ведь питомцы требуют регулярного ухода. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина.

Ежедневно животному нужно уделять внимание: играть, выгуливать, покупать еду. И это не говоря о плановых или экстренных визитах к ветеринару. Помимо чувства ответственности формируется и личная привязанность, ведь нередко люди относятся к питомцам как к маленьким детям.

"Их шалости безобидны, вызывают у нас улыбку, радость и также вытаскивают из состояния угнетённости. Мы относимся к ним как к полноправным членам семьи", — пояснила Крашкина.

К тому же, подчеркнула специалист, общение с домашними животными более тёплое, чем с другими людьми. Ведь питомцы любят хозяев искренне, просто за то, что они рядом.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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