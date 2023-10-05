Таиланд может стать второй по популярности страной у россиян в зимний сезон

Общее число рейсов из российских городов в Таиланд в наступающий осенне-зимний период может достигнуть 210 в неделю. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей российского посольства в Бангкоке.

В беседе с журналистами дипломаты сообщили, что в этом году Таиланд посетили уже более миллиона граждан РФ. По данным дипмиссии, число туристов в текущем сезоне может превысить доковидные показатели. Подобная тенденция бесспорно ведёт к увеличению числа рейсов между двумя странами, уверены в посольстве.

"В период высокого сезона ожидается увеличение потока туристов из России в Таиланд. По оценкам российской стороны, общее число рейсов в высокий сезон может достигнуть 210 в неделю", — сообщили собеседники издания.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, рассказал, что тайские власти планируют принять миллион россиян за сезон. По его словам, если Бангкок это реализует, то на зимний период Таиланд станет у наших соотечественников второй по популярности страной после ОАЭ.