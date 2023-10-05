Эксперт рассказал, что будет с ценами на вторичку до конца года
Эксперт Чурилов: Обвала цен на рынке вторичной недвижимости к концу года не будет
Обвала цен на рынке вторички к концу 2023 года не будет, однако небольшое снижение стоимости квартир весьма вероятно. Об этом в беседе с РИАМО рассказал руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.
По его словам, небольшое снижение стоимости квартир возможно из-за заградительной ставки по ипотеке на вторичном рынке. Самые низкие из них составляют 14%.
"Если доллар будет продолжать расти, Центробанк может снова повысить учётную ставку, что в свою очередь приведёт к дальнейшему росту процентов по жилищным кредитам, из-за чего количество желающих взять ипотеку на вторичку снизится", — рассказал Чурилов.
Он предположил, что многие собственники вторичного жилья захотят продать квартиры до Нового года. Чтобы ускорить процесс, они могут делать скидки. По словам специалиста, похожая ситуация происходила в 2020 году, когда началась пандемия, а также в прошлом. Насколько могут упасть цены, неизвестно.
"Вот насколько упадут цены — это хороший вопрос. В конце прошлого года они снизились в разных регионах на 5%, 10% а где-то даже и на 15%. Другой вопрос, насколько люди будут психологически готовы к дальнейшему снижению цен", — пояснил риелтор.
При этом обвала до 30–40% не предвидится. Другими словами, человек, продающий квартиру за 10 миллионов, будет не готов скинуть цену до 6–7 миллионов. В такой ситуации собственник будет готов подождать, пока не найдётся покупатель, готовый заплатить необходимую сумму, резюмировал эксперт.
Ранее специалист Милана Левченко назвала преимущества покупки квартиры на вторичном рынке. По её словам, подобное жильё выигрывает в цене и удобном местоположении с развитой инфраструктурой.
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