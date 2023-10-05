Эксперт рассказал, что будет с ценами на вторичку до конца года

Обвала цен на рынке вторички к концу 2023 года не будет, однако небольшое снижение стоимости квартир весьма вероятно. Об этом в беседе с РИАМО рассказал руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

По его словам, небольшое снижение стоимости квартир возможно из-за заградительной ставки по ипотеке на вторичном рынке. Самые низкие из них составляют 14%.

"Если доллар будет продолжать расти, Центробанк может снова повысить учётную ставку, что в свою очередь приведёт к дальнейшему росту процентов по жилищным кредитам, из-за чего количество желающих взять ипотеку на вторичку снизится", — рассказал Чурилов.

Он предположил, что многие собственники вторичного жилья захотят продать квартиры до Нового года. Чтобы ускорить процесс, они могут делать скидки. По словам специалиста, похожая ситуация происходила в 2020 году, когда началась пандемия, а также в прошлом. Насколько могут упасть цены, неизвестно.

"Вот насколько упадут цены — это хороший вопрос. В конце прошлого года они снизились в разных регионах на 5%, 10% а где-то даже и на 15%. Другой вопрос, насколько люди будут психологически готовы к дальнейшему снижению цен", — пояснил риелтор.

При этом обвала до 30–40% не предвидится. Другими словами, человек, продающий квартиру за 10 миллионов, будет не готов скинуть цену до 6–7 миллионов. В такой ситуации собственник будет готов подождать, пока не найдётся покупатель, готовый заплатить необходимую сумму, резюмировал эксперт.