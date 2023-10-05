ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября 2023, 02:51
3415

Российские бомбардировщики разгромили пункты ВСУ у Торского и Серебрянки

Минобороны: ВКС РФ разгромили четыре пункта ВСУ у Торского и Серебрянки

Пункты временной дислокации и командно-наблюдательные пункты украинских войск были разгромлены российскими бомбардировщиками в районе Торского и Серебрянки. Об успешном выполнении боевых задач отчитался начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трём командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населённых пунктов Торское и Серебрянка", — приводит его заявление РИА "Новости".

Группировка также нанесла удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии в районе Торского выступа. В итоге украинская армия лишилась более 50 бойцов.

Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 под Днепропетровском
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 под Днепропетровском

Ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо этого, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar