Пункты временной дислокации и командно-наблюдательные пункты украинских войск были разгромлены российскими бомбардировщиками в районе Торского и Серебрянки. Об успешном выполнении боевых задач отчитался начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трём командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населённых пунктов Торское и Серебрянка", — приводит его заявление РИА "Новости".

Группировка также нанесла удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии в районе Торского выступа. В итоге украинская армия лишилась более 50 бойцов.