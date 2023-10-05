Российские бомбардировщики разгромили пункты ВСУ у Торского и Серебрянки
Минобороны: ВКС РФ разгромили четыре пункта ВСУ у Торского и Серебрянки
Пункты временной дислокации и командно-наблюдательные пункты украинских войск были разгромлены российскими бомбардировщиками в районе Торского и Серебрянки. Об успешном выполнении боевых задач отчитался начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трём командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населённых пунктов Торское и Серебрянка", — приводит его заявление РИА "Новости".
Группировка также нанесла удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии в районе Торского выступа. В итоге украинская армия лишилась более 50 бойцов.
Ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо этого, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.
VK / Минобороны РФ