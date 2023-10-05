Регион

Уведомления отключены

5 октября, 03:37

Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения

В Японии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения у архипелага Идзу

Угроза цунами объявлена у берегов отдалённых японских островов Идзу в Тихом океане после прошедшего землетрясения магнитудой 6,6. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Землетрясение было зафиксировано в 11:00 (05:00 мск) в районе острова Торисима к югу от японского архипелага Идзу, а его очаг залегал на глубине 10 километров. После этого метеорологи выпустили предупреждение об угрозе цунами.

Предварительно, волны цунами метровой высоты достигнут группы островов Идзу около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Специалисты призвали местных жителей не приближаться к береговой линии, так как волны могут сбить человека с ног.

Непал и Индию всколыхнуло мощное землетрясение

Непал и Индию всколыхнуло мощное землетрясение

Ранее землетрясение у западного побережья Японии фиксировали 18 сентября. Тогда его мощность составила 6,4 балла.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров