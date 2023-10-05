Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения

Угроза цунами объявлена у берегов отдалённых японских островов Идзу в Тихом океане после прошедшего землетрясения магнитудой 6,6. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Землетрясение было зафиксировано в 11:00 (05:00 мск) в районе острова Торисима к югу от японского архипелага Идзу, а его очаг залегал на глубине 10 километров. После этого метеорологи выпустили предупреждение об угрозе цунами.

Предварительно, волны цунами метровой высоты достигнут группы островов Идзу около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Специалисты призвали местных жителей не приближаться к береговой линии, так как волны могут сбить человека с ног.