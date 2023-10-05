"Ядовитое напоминание о проблеме": На Западе ужаснулись самодельной технике ВСУ

Импровизированная бронемашина БМД-РПР, которую используют ВСУ, вредна для экипажа, так как после использования её пушки выделяется слишком много токсичного дыма. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Странная бронированная машина, изрыгающая белый дым при стрельбе из автоматической пушки, — это ядовитое напоминание об одной из самых острых проблем украинских военных. Дым представляет угрозу для здоровья экипажа. Дело не только в том, что им вредно дышать, но и в том, что он выдаёт противнику позицию бронемашины", — пояснил Экс.

Он также уточнил, что БМД-ПРП — это подвижный разведывательный пункт ПРП-3, на который водружена башня от боевой машины десанта БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Дым, который производится при стрельбе, должен выводиться через вентилятор или открытый люк башни.