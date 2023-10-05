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5 октября, 07:23

В Башкирии мужчина впал в кому после взрыва газа в квартире

В Башкирии мужчина включил газ, чтобы согреться, и устроил взрыв

<p>Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Янауле. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsrb01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Янауле. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

В городе Янауле в Башкирии 27-летний мужчина пытался согреться с помощью газовой плиты, но устроил взрыв. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома выбило все окна, а в соседних жилищах вылетели двери.

  • В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

В жилом доме в Янауле произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

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Известно, что инцидент произошёл 4 октября в доме на улице Ленина. Мужчина замёрз, поскольку температура воздуха составляла около 10 градусов, а отопление ещё не подключили. Он включил четыре конфорки на плите и ушёл смотреть телевизор. Вскоре произошёл взрыв. Мужчина получил сильные ожоги. Он впал в кому, за его жизнь борются врачи. Уточняется, что пострадавший работал слесарем в компании "Авангард Нефтесервис". Как указали в региональном МЧС, возгорания в результате ЧП не было.

"В результате происшествия в квартире выбиты три пластиковых окна, входная дверь, перегородка из ДСП разрушена. На пятом этаже в соседних двух квартирах выбиты входные металлические двери", — сказано в сообщении ведомства.

Резервуар с газом взорвался в британском Оксфорде после удара молнии

Резервуар с газом взорвался в британском Оксфорде после удара молнии

Ранее Лайф писал о том, что в пятиэтажном доме в Тобольске произошёл взрыв газа. После этого здание охватил мощный пожар. Трёх человек госпитализировали.

Илья Суриков
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