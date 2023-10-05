В Башкирии мужчина впал в кому после взрыва газа в квартире

В городе Янауле в Башкирии 27-летний мужчина пытался согреться с помощью газовой плиты, но устроил взрыв. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома выбило все окна, а в соседних жилищах вылетели двери.









Известно, что инцидент произошёл 4 октября в доме на улице Ленина. Мужчина замёрз, поскольку температура воздуха составляла около 10 градусов, а отопление ещё не подключили. Он включил четыре конфорки на плите и ушёл смотреть телевизор. Вскоре произошёл взрыв. Мужчина получил сильные ожоги. Он впал в кому, за его жизнь борются врачи. Уточняется, что пострадавший работал слесарем в компании "Авангард Нефтесервис". Как указали в региональном МЧС, возгорания в результате ЧП не было.

"В результате происшествия в квартире выбиты три пластиковых окна, входная дверь, перегородка из ДСП разрушена. На пятом этаже в соседних двух квартирах выбиты входные металлические двери", — сказано в сообщении ведомства.