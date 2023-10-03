Резервуар с газом взорвался в британском Оксфорде после удара молнии

Мощный взрыв прогремел в британском графстве Оксфордшир в ночь на 3 октября. Напоминающую ядерный гриб вспышку на камеры телефонов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как огненный шар на несколько секунд озарил тёмное небо.

По данным местной прессы, инцидент произошёл на заводе компании Severn Trent Green Power, которая специализируется на переработке пищевых отходов в биогаз. В один из резервуаров предприятия в Кассингтоне с голубым топливом ударила молния, заявила пресс-служба фирмы. Электрический разряд и привёл к детонации газа.

Мощный взрыв прогремел в Оксфордшире. Видео © X / Disclose.tv