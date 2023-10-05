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5 октября, 07:52

Трёхлетняя девочка ушла из дома и одна ходила по ночному Благовещенску

В Благовещенске инспекторы ДПС обнаружили ночью на улице трёхлетнего ребёнка

<p>Найденная на улице в Благовещенске девочка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_28_amur/3360" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvd_28_amur</a></p>

Найденная на улице в Благовещенске девочка. Обложка © t.me / mvd_28_amur

Трёхлетнюю девочку обнаружили инспекторы ДПС минувшей ночью в Благовещенске. Правоохранители на улице Пионерской услышали детский плач, сообщает Управление МВД России по Амурской области в телеграм-канале.

"Обследовав район, полицейские обнаружили девочку трёх лет. Малышка рассказала, что её зовут Соня, назвать фамилию и показать, где проживает, не смогла", говорится в сообщении ведомства.

Несовершеннолетнюю девочку доставили в отдел полиции, отогрели и накормили. Затем полицейские нашли дом девочки и отвезли её к семье. К этому времени мать ребёнка пыталась самостоятельно организовать поиски. Выяснилось, что маленькая девочка открыла входную дверь и вышла на улицу. В отношении матери инспекторы ПДН составили протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". При этом ребёнка из семьи забирать не планируют.

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Дарья Нарыкова
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