Боевики "Азова"* расстреляли троих украинских военных и сбросили их тела в реку

Под Кременной бойцы националистического батальона "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, пикап боевиков заметили во время аэроразведки в районе Дроновки ДНР.

По словам Марочко, на автомобиле была символика "Азова"*, а в кузове были трое военнослужащих Вооружённых сил Украины. На них была соответствующая форма. Позже автомобиль остановился возле реки Северский Донец.

"После два боевика вытолкали военнослужащих ВСУ из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, что действующие на Краснолиманском направлении российские войска нанесли ВСУ огневое поражение при поддержке артиллерии и авиации. В результате удара погибли десятки националистов, среди которых и боевики "Азова"*.