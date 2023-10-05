Гимнастка назвала способы мотивировать себя на занятия спортом

В любом деле, в том числе и в спорте, самое главное — это наличие чёткой цели. Когда ты точно знаешь, ради чего занимаешься, тебя не сломает ни одно препятствие. Вопрос лишь в правильности постановки цели и чтобы эта цель была именно твоя, а не родителей, тренеров, друзей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала гимнастка, основательница сообщества по психологической поддержке взрослых и юных спортсменов "Pro здоровый спорт" Анастасия Пивоварова, отвечая на вопрос, где брать мотивацию для занятий спортом.

"Человек может загадать достижение определённого норматива, пожелать конкретных изменений в теле или получения нового внутреннего состояния. Всё это становится его мечтой, а впоследствии трансформируется в цель с чёткими шагами и действиями. Тогда возможно преодолеть любые трудности, так как человек знает, что цель оправдывает средства", — отметила собеседница Лайфа.

Спортсменка добавила, что нужно уметь отдыхать, восстанавливать силы и перезагружать мозг. Иначе может случиться выгорание. По словам Пивоваровой, очень важно выстроить вокруг себя правильное окружение, идти по пути вместе с людьми, которые имеют подобные стремления или уже добились поставленных целей. Товарищи будут вас вдохновлять и мотивировать, показывая своим примером, что нельзя сдаваться при любых сложностях, подчеркнула эксперт.

Ещё одним действенным способом повышения мотивации является просмотр спортивного кино. Гимнастка назвала свои любимые фильмы: "Легенда № 17" и "На острие", отметив, что после просмотра испытала огромный прилив энергии и мотивации.