На Урале студент-иностранец облапал школьницу, которая была в "слишком короткой юбке"

В Екатеринбурге полицейские задержали студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена. Его подозревают в домогательствах в отношении школьницы. Инцидент произошёл 25 сентября. Девушка-подросток возвращалась с занятий, в какой-то момент неизвестный молодой человек на улице схватил её за ягодицы и убежал. Она сняла его побег на видео и выложила в Интернет.

"Шла по Вилонова из школы, подбежал мужчина и схватил меня за попу, сказав при этом: "У тебя слишком короткая юбка". Просто облапал и убежал", — рассказала девушка в беседе с E1.ru.

Прохожим, домогавшимся девочки, оказался 21-летний студент медицинского университета из Йемена. Его задержали и поместили в камеру на три дня, рассказал представитель правоохранительных органов в беседе с Ura.ru. Полицейские будут проверять подозреваемого в совершении действий сексуального характера на причастность к другим похожим преступлениям.