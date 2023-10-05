На Урале студент-иностранец облапал школьницу, которая была в "слишком короткой юбке"
В Екатеринбурге задержан студент из Йемена, который домогался школьницы
Студент из Йемена, схвативший за ягодицы школьницу в Екатеринбурге. Обложка © E1.ru
В Екатеринбурге полицейские задержали студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена. Его подозревают в домогательствах в отношении школьницы. Инцидент произошёл 25 сентября. Девушка-подросток возвращалась с занятий, в какой-то момент неизвестный молодой человек на улице схватил её за ягодицы и убежал. Она сняла его побег на видео и выложила в Интернет.
"Шла по Вилонова из школы, подбежал мужчина и схватил меня за попу, сказав при этом: "У тебя слишком короткая юбка". Просто облапал и убежал", — рассказала девушка в беседе с E1.ru.
Прохожим, домогавшимся девочки, оказался 21-летний студент медицинского университета из Йемена. Его задержали и поместили в камеру на три дня, рассказал представитель правоохранительных органов в беседе с Ura.ru. Полицейские будут проверять подозреваемого в совершении действий сексуального характера на причастность к другим похожим преступлениям.
Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге мигрант домогался семилетнего мальчика в барбершопе "Стиль", расположенном на улице Фёдора Абрамова в районе Парнас. О случившемся в полицию сообщила мать пострадавшего.