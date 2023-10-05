Баскетболисту сборной России Писклову разбили авто, подаренное за серебро на Олимпиаде

В Екатеринбурге неизвестный разбил стекло в машине баскетболиста Кирилла Писклова, который играет за БК "Уралмаш". Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 октября. Спортсмен предполагает, что это могло быть связано с недавней победой его команды над "Зенитом".

"Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли "Зенит". Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло всё именно этой ночью", — сказал Писклов в беседе с E1.ru.

Из автомобиля спортсмена преступники также вытащили музыкальную колонку. По словам баскетболиста, в момент инцидента не сработала сигнализация. Спортсмен указал, что автомобиль BMW X3 он получил в подарок от президента после того, как стал серебряным призёром на Олимпиаде в Токио. Он отметил, что об этом знают многие. Писклов написал заявление в полицию о хищении имущества из автомобиля. Правоохранители занимаются поисками человека, который причастен к случившемуся.

"Просто хочется найти этого человека, пригласить на наш матч, я даже сам ему билет куплю, чтобы он поболел за нашу команду. Стекло стоит 60–100 тысяч. Для меня это не проблема, просто вопрос — зачем", — поинтересовался спортсмен.