Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны

Впервые в истории система противоракетной обороны (ПРО) развёрнута над Варшавой. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона — первый раз в истории", — сказал он на встрече с польскими военными.