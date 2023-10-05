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5 октября, 09:27

Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны

Министр обороны Польши Блащак: Над Варшавой впервые развернули систему ПРО

Впервые в истории система противоракетной обороны (ПРО) развёрнута над Варшавой. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона первый раз в истории", — сказал он на встрече с польскими военными.

По словам министра, боевые дежурства начнутся с 6 октября, основой системы является американский комплекс Patriot.

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Ранее Лайф сообщал, что Британия перебросила в Польшу истребители Eurofighter Typhoon. По словам министра обороны Соединённого Королевства Гранта Шэппса, этот шаг — мощный сигнал поддержки союзника по НАТО в период "риска российского вмешательства".

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck

Наталья Исакова
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