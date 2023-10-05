Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны
Министр обороны Польши Блащак: Над Варшавой впервые развернули систему ПРО
Впервые в истории система противоракетной обороны (ПРО) развёрнута над Варшавой. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона — первый раз в истории", — сказал он на встрече с польскими военными.
По словам министра, боевые дежурства начнутся с 6 октября, основой системы является американский комплекс Patriot.
Ранее Лайф сообщал, что Британия перебросила в Польшу истребители Eurofighter Typhoon. По словам министра обороны Соединённого Королевства Гранта Шэппса, этот шаг — мощный сигнал поддержки союзника по НАТО в период "риска российского вмешательства".
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck