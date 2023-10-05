"Остаётся только ждать": В Xiaomi рассказали о попытках устранить массовый сбой
В Xiaomi заявили, что работают над устранением масштабного сбоя на серверах
Xiaomi сейчас устраняет сбой на серверах, задевший устройства в России и Белоруссии. Об этом заявили в службе технической поддержки компании.
"Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остаётся только ожидать. Как много это может занять времени у нас, информации пока не предоставлено", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
В компании подтвердили, что сбой был массовый, и подчеркнули, что на решение проблемы уходит много сил. Тем временем в сообществе Xiaomi.Russia в соцсети "ВКонтакте" пользователи продолжают оставлять комментарии с жалобами. Администраторы группы просят подождать, подчёркивая, что стараются исправить ситуацию.
Как сообщал Лайф, ранее 5 октября пользователи из РФ и Белоруссии стали жаловаться на работу устройств Xiaomi. Неполадки, в частности, были зафиксированы в работе приложения для управления умными гаджетами компании Mi Home.
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