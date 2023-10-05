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5 октября, 10:25

Москвич кошмарит соседей пьяными оргиями, громкой музыкой и шашлыками на балконе

Москвичи пожаловались на соседа, который регулярно жарит шашлыки на балконе

Жильцы ЖК "Новое Бутово" на юге Москвы вышли на тропу войны с соседом, который частенько закатывает вечеринки и устраивает барбекю прямо на балконе. Как сообщает телеканал "360", соседи неоднократно жаловались в полицию, но никаких действенных мер с их стороны принято не было.

Москвичи пожаловались на соседа, который регулярно жарит шашлыки на балконе. Видео © Telegram / 360 tv

Кроме того, как рассказали местные жители, в злополучной квартире образовался притон. С их слов, хозяин часто приводит домой девушек и "устраивает с ними оргии". Также соседи заявляют, что из квартиры пахнет марихуаной, а по ночам часто громко играет музыка. При этом на все претензии любитель праздной жизни, на которого ополчились соседи, отвечает, что, мол, это его жильё и там он может делать что угодно. В полиции возмущённым жителям ЖК советуют писать коллективную жалобу.

"Сказали ехать в другой район Москвы и писать коллективную жалобу. Пока мы доедем до туда — нас сожгут", — рассказала одна из соседок.

Пьяный тюменец "вырубил" громкую музыку у соседа, кинув в него гранату

Пьяный тюменец "вырубил" громкую музыку у соседа, кинув в него гранату

Ранее Лайф писал, что житель Ленобласти убил соседа в подъезде из-за громко лаявшей собаки. Злоумышленника задержали по горячим следам. Сначала на него составили протокол за мелкое хулиганство. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / 360 tv

Наталья Исакова
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