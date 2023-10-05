Более 100 школьниц попали в больницу в Кении из-за загадочной болезни

На западе Кении частично закрыли среднюю школу для девочек после того, как 106 учениц попали в больницу вследствие вспышки таинственной болезни, из-за которой у школьниц парализовало ноги. Об этом сообщает кенийское издание Star.

"Министерство образования (Кении — Прим. Лайфа) закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — говорится в материале.

По словам врачей, в крови заболевших учениц повышен уровень электролитов. Это говорит о том, что девушки теряют много жидкости. Член исполнительного комитета округа Какаменга по образованию, науке и технологиям Бонфаса Окота сообщил, что образцы крови отправили в исследовательский институт в столицу страны Найроби для дальнейшего анализа.