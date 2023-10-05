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Опубликовано 5 октября 2023, 13:43

Более 100 школьниц попали в больницу в Кении из-за загадочной болезни

Star: В Кении 106 школьниц попали в больницу с парализованными ногами

На западе Кении частично закрыли среднюю школу для девочек после того, как 106 учениц попали в больницу вследствие вспышки таинственной болезни, из-за которой у школьниц парализовало ноги. Об этом сообщает кенийское издание Star.

"Министерство образования (Кении. — Прим. Лайфа) закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — говорится в материале.

По словам врачей, в крови заболевших учениц повышен уровень электролитов. Это говорит о том, что девушки теряют много жидкости. Член Исполнительного комитета округа Какаменга по образованию, науке и технологиям Бонфаса Окота сообщил, что образцы крови отправили в исследовательский институт в столицу страны Найроби для дальнейшего анализа.

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А ранее Лайф писал, что на Чукотке в одной из школ была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. По состоянию на 15 сентября пострадало 24 ученика. Причиной вспышки инфекции назвали норовирус.

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Getty Images / Farm Images

Дарья Нарыкова
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