Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения западных СМИ о военных ВСУ, которые заражены устойчивыми к антибиотикам инфекциями. По его словам, это никак не связано с психотропными веществами, которые потребляют многие украинские солдаты.

В беседе с kp.ru эксперт отметил, что журналисты не уточняют, о какой именно инфекции идёт речь. При этом Онищенко напомнил о вспышке "болезни легионеров", которая сначала возникла в Польше, а затем проявилась в Харьковской области.

"И если то, что мы с вами обсуждаем, касается "болезни легионеров", тогда это — один из методов подготовки боевой рецептуры, которую преднамеренно собираются применить против живой силы противника", — сказал специалист, добавив, что подобная инфекция должна быть устойчива ко всем антибиотикам, чтобы её не смогли вылечить.

Также Онищенко допустил, что вспышка инфекции является следствием опытов, которые на украинских военных ставят США в рамках своих наступательных биологических программ.

"Или это то, что они уже используют, непосредственно проводя определённую подготовку для применения в будущем биологического оружия", — уточнил академик.