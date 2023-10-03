"Боевая рецептура": Онищенко объяснил, откуда могли взяться странные инфекции у украинских солдат
Онищенко: Раненые бойцы ВСУ являются возможными жертвами боевой рецептуры
Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения западных СМИ о военных ВСУ, которые заражены устойчивыми к антибиотикам инфекциями. По его словам, это никак не связано с психотропными веществами, которые потребляют многие украинские солдаты.
В беседе с kp.ru эксперт отметил, что журналисты не уточняют, о какой именно инфекции идёт речь. При этом Онищенко напомнил о вспышке "болезни легионеров", которая сначала возникла в Польше, а затем проявилась в Харьковской области.
"И если то, что мы с вами обсуждаем, касается "болезни легионеров", тогда это — один из методов подготовки боевой рецептуры, которую преднамеренно собираются применить против живой силы противника", — сказал специалист, добавив, что подобная инфекция должна быть устойчива ко всем антибиотикам, чтобы её не смогли вылечить.
Также Онищенко допустил, что вспышка инфекции является следствием опытов, которые на украинских военных ставят США в рамках своих наступательных биологических программ.
"Или это то, что они уже используют, непосредственно проводя определённую подготовку для применения в будущем биологического оружия", — уточнил академик.
В целом, по словам Онищенко, проблема антибиотикоустойчивости является всемирной. ВОЗ поднимает этот вопрос ещё с 60-х или 70-х годов. Однако пока результатов никаких нет. Эксперт припомнил историю от 18 сентября 2001 года, когда материал для американской боевой рецептуры представлял собой культивированную сибирскую язву, которая оказалась устойчива ко всем антибиотикам.
Напомним, ранее медики начали находить у украинских военных и беженцев инфекции, устойчивые к антибиотикам. Подобные заражения стали происходить в самой Незалежной и в европейских странах, куда на лечение отправляют раненых солдат ВСУ. Бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин считает, что участившиеся случаи новых инфекций можно объяснить только американскими военно-биологическими экспериментами на территории Незалежной.
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