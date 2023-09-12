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12 сентября, 11:34

Поляки продолжают умирать от смертельной болезни, подкосившей два батальона ВСУ

Минздрав Польши: От "болезни легионеров" умерли 24 человека, 170 заражены

Число жертв "болезни легионеров" (легионеллёз) в Польше растёт, недуг стал причиной смерти уже 24 пациентов в разных частях страны. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте польского Минздрава.

Очаг "болезни легионеров" возник в городе Жешув, а позже она добралась и до других городов Польши: Варшавы, Лодзи и Люблина. В инфекционные палаты больниц попали уже 170 заразившихся. Источником распространения заболевания признана старая система водоснабжения. Её продезинфицировали, однако остановить недуг это не помогло.

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Ранее Лайф сообщал, что число погибших от "болезни легионеров" в Польше достигло 18, а в больницы с инфекцией попали 158 человек. Известно, что один из заражённых завёз инфекцию с юга страны на восток. Позже охватившая Польшу "болезнь легионеров" и вовсе добралась до Испании. Также легионеллёз обнаружен у солдат ВСУ и польских наёмников на Купянском направлении. Речь может идти о тысяче военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / AP / Omar Marques

Юрий Лысенко
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