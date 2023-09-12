Поляки продолжают умирать от смертельной болезни, подкосившей два батальона ВСУ
Минздрав Польши: От "болезни легионеров" умерли 24 человека, 170 заражены
Число жертв "болезни легионеров" (легионеллёз) в Польше растёт, недуг стал причиной смерти уже 24 пациентов в разных частях страны. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте польского Минздрава.
Очаг "болезни легионеров" возник в городе Жешув, а позже она добралась и до других городов Польши: Варшавы, Лодзи и Люблина. В инфекционные палаты больниц попали уже 170 заразившихся. Источником распространения заболевания признана старая система водоснабжения. Её продезинфицировали, однако остановить недуг это не помогло.
Ранее Лайф сообщал, что число погибших от "болезни легионеров" в Польше достигло 18, а в больницы с инфекцией попали 158 человек. Известно, что один из заражённых завёз инфекцию с юга страны на восток. Позже охватившая Польшу "болезнь легионеров" и вовсе добралась до Испании. Также легионеллёз обнаружен у солдат ВСУ и польских наёмников на Купянском направлении. Речь может идти о тысяче военнослужащих.
ТАСС / AP / Omar Marques