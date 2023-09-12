Поляки продолжают умирать от смертельной болезни, подкосившей два батальона ВСУ

Число жертв "болезни легионеров" (легионеллёз) в Польше растёт, недуг стал причиной смерти уже 24 пациентов в разных частях страны. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте польского Минздрава.

Очаг "болезни легионеров" возник в городе Жешув, а позже она добралась и до других городов Польши: Варшавы, Лодзи и Люблина. В инфекционные палаты больниц попали уже 170 заразившихся. Источником распространения заболевания признана старая система водоснабжения. Её продезинфицировали, однако остановить недуг это не помогло.