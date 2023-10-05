В Бишкеке во время спецоперации ликвидировали Колю Киргиза
В Бишкеке в ходе операции спецслужб застрелили криминального авторитета Асанбека
В ходе спецоперации в Киргизии убит известный криминальный авторитет Камчы Асанбек, известный также по прозвищу Коля Киргиз. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны. Уточняется, что Асанбек оказал сопротивление.
"Было установлено местонахождение Камчы Асанбека. Последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия", — сообщил представитель пресс-службы ГКНБ в беседе с РИА "Новости".
Криминальный авторитет был убит ответным огнём силовиков. В ходе спецоперации нет других пострадавших. До этого о стрельбе в центре Бишкека сообщали очевидцы в киргизском сегменте социальных сетей.
Ранее Лайф рассказывал о том, что руководитель преступного сообщества "29-й комплекс" из Набережных Челнов Адыган Саляхов (Алик Большой) получил 25 лет тюрьмы за организацию убийства другого криминального авторитета — Айдара Исрафилова.