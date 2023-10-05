В Бишкеке во время спецоперации ликвидировали Колю Киргиза

В ходе спецоперации в Киргизии убит известный криминальный авторитет Камчы Асанбек, известный также по прозвищу Коля Киргиз. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны. Уточняется, что Асанбек оказал сопротивление.

"Было установлено местонахождение Камчы Асанбека. Последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия", — сообщил представитель пресс-службы ГКНБ в беседе с РИА "Новости".

Криминальный авторитет был убит ответным огнём силовиков. В ходе спецоперации нет других пострадавших. До этого о стрельбе в центре Бишкека сообщали очевидцы в киргизском сегменте социальных сетей.