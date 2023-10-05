Тренажёр зажал голову: Занятие в спортзале закончилось для мужчины потерей зрения

В Бразилии мужчина временно ослеп из-за сломавшегося тренажёра в фитнес-клубе. Инцидент произошёл в штате Сеара, сообщает The Sun. Момент попал на видео.

В Бразилии мужчина временно ослеп после того, как тренажёр зажал его голову. Видео © The Sun

32-летний Абраам Виана выполнял упражнения на силовом тренажёре типа "бабочка". Во время тренировки у мужчины зажало голову между металлическими рукоятками. Бразилец испытал сильную боль, слез с тренажёра и сел на пол, схватившись за голову.

"В тот момент я, кажется, потерял сознание. Я не мог открыть глаза, потому что они были залиты кровью. На правой стороне лба был порез", — рассказал пострадавший.

К мужчине на помощь кинулись сотрудники спортзала. Виану госпитализировали в инвалидном кресле из-за того, что он не мог ходить. К счастью, серьёзных травм удалось избежать, и бразильца выписали уже на следующий день. Фитнес-клуб оплатил расходы на его лечение. Пострадавший решил не обращаться в суд, и через какое-то время его снова заметили в зале выполняющим упражнения на том же злосчастном тренажёре.