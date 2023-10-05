Мятежники в Нигере заявили, что вывод французских войск начнётся до конца недели

Французских военных начнут выводить из Нигера на этой неделе. Информацию об этом подтвердили мятежники, которые пришли к власти в стране. Соответствующее заявление опубликовал мятежный Национальный совет по защите отечества.

"Национальный совет по защите отечества информирует нигерийцев, что вывод французских военных войск из нашей страны начнётся на этой неделе", — сообщили мятежники в соцсети X.

Уточняется, что в первую очередь из Нигера выведут 400 французских военных, которые базируются в городе Уалламе. Также сообщается, что к концу года демонтируют авиабазу Ниамея, где дислоцируется большинство французских военных. Мятежники пообещали следить за безопасностью при выводе французских войск.