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5 октября, 11:03

Мятежники в Нигере заявили, что вывод французских войск начнётся до конца недели

Французских военных начнут выводить из Нигера на этой неделе. Информацию об этом подтвердили мятежники, которые пришли к власти в стране. Соответствующее заявление опубликовал мятежный Национальный совет по защите отечества.

"Национальный совет по защите отечества информирует нигерийцев, что вывод французских военных войск из нашей страны начнётся на этой неделе", — сообщили мятежники в соцсети X.

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Уточняется, что в первую очередь из Нигера выведут 400 французских военных, которые базируются в городе Уалламе. Также сообщается, что к концу года демонтируют авиабазу Ниамея, где дислоцируется большинство французских военных. Мятежники пообещали следить за безопасностью при выводе французских войск.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Нигер принял инициативу по восстановлению в стране конституционного строя. Об этом сообщили в МИД Алжира. Цель инициативы — достижение политического решения кризиса.

Обложка ©

Getty Images / Balima Boureima

Илья Суриков
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