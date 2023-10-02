МИД Алжира: Нигер принял инициативу по восстановлению конституционного строя

Нигер принял инициативу по восстановлению в стране конституционного строя, пишет пресс-служба МИД Алжира.

"Алжирское правительство через [каналы] Министерства иностранных дел Нигера получило официальное уведомление, в котором говорится о согласии [Ниамея] на посреднические усилия алжирской стороны", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что цель инициативы — достижение политического решения кризиса, наблюдаемого в этой "братской стране", в соответствии с инициативой президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. В МИД страны надеются, что согласие Нигера повысит шансы на мирное разрешение кризиса.