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2 октября, 13:42

МИД Алжира: Нигер принял инициативу по восстановлению конституционного строя

Нигер принял инициативу по восстановлению в стране конституционного строя, пишет пресс-служба МИД Алжира.

"Алжирское правительство через [каналы] Министерства иностранных дел Нигера получило официальное уведомление, в котором говорится о согласии [Ниамея] на посреднические усилия алжирской стороны", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что цель инициативы — достижение политического решения кризиса, наблюдаемого в этой "братской стране", в соответствии с инициативой президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. В МИД страны надеются, что согласие Нигера повысит шансы на мирное разрешение кризиса.

Кроме того, по поручению Теббуна министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф в ближайшее время отправится в Ниамей для проведения предварительных переговоров с заинтересованными сторонами по поводу реализации инициативы.

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Напомним, в конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, а также запретили экспортировать туда уран, золото и потребовали от посла покинуть страну. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO

Матвей Константинов
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