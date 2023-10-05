Украину назвали экономичным плацдармом Запада для противостояния с Россией

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв сказал, что в любой стране военные "позволяют себе большую откровенность, нежели политики и дипломаты". Таким образом сенатор прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, которая назвала помощь Киеву самым доступным способом сдерживания "российской угрозы".

"И в данном случае это произошло, и министр обороны Нидерландов сказала то, что совершенно точно на уме у западных политиков и дипломатов, но что они пытаются маскировать некими благими заявлениями в поддержку суверенитета, независимости, демократии, свободы, чего угодно ещё на Украине в противовес всему тому, что из себя, с их точки зрения, в противоположном смысле представляет Россия", — подчеркнул политик в беседе с RT.

По словам Косачёва, глава Минобороны Нидерландов сказала правду, "что Запад в данном случае воюет против России". Украина же является экономичным и эргономичным плацдармом, выбранным Западом в этой войне. Гибнут ведь украинские военные, а не натовские, отметил парламентарий. При этом расходы для Запада оказываются меньше, чем они могли бы быть в случае прямого военного столкновения с Россией.