Песков: Запад использует украинцев как дешёвых солдат
Запад продолжает использовать украинцев как дешёвых солдат. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что поддержка Киева является для НАТО "дешёвым способом" борьбы с Россией.
"Это достаточно типичное заявление. В целом Украину продолжают использовать как дешёвых солдат, намерение продолжать воевать до последнего украинца фактически не скрывается", — сказал представитель Кремля.
Песков выразил надежду, что однажды сами украинцы начнут слышать эти слова и им это перестанет нравиться.
А ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор озвучил суровую для Киева правду: Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов и снижения поддержки. А издание Military Watch Magazine ранее привело статистику, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo