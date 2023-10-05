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5 октября, 09:18

Песков: Запад использует украинцев как дешёвых солдат

Запад продолжает использовать украинцев как дешёвых солдат. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что поддержка Киева является для НАТО "дешёвым способом" борьбы с Россией.

"Это достаточно типичное заявление. В целом Украину продолжают использовать как дешёвых солдат, намерение продолжать воевать до последнего украинца фактически не скрывается", — сказал представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что однажды сами украинцы начнут слышать эти слова и им это перестанет нравиться.

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А ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор озвучил суровую для Киева правду: Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов и снижения поддержки. А издание Military Watch Magazine ранее привело статистику, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александр Юнашев
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