Запад продолжает использовать украинцев как дешёвых солдат. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что поддержка Киева является для НАТО "дешёвым способом" борьбы с Россией.

"Это достаточно типичное заявление. В целом Украину продолжают использовать как дешёвых солдат, намерение продолжать воевать до последнего украинца фактически не скрывается", — сказал представитель Кремля.