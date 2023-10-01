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1 октября, 08:11

Медведев: Запад активно толкает Россию к третьей мировой войне

Чем активнее западные страны принимают участие в конфликте на Украине и боевых действиях, тем больше подводят ситуацию к третьей мировой войне, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт. <...> Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" — написал он в своём телеграм-канале.

В пример политик привёл недавно вступившего в должность министра обороны Британии Гранта Шэппса, который решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на Украину, тем самым превратить своих инструкторов в "легальную цель для наших вооружённых сил".

А глава комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала немедленно поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по территории России. В таком случае, как заверил Медведев, ответ не заставит себя ждать — будут удары по немецким заводам, где эти ракеты делают.

Медведев исключил завершение СВО до освобождения исконно русских земель

Медведев исключил завершение СВО до освобождения исконно русских земель

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже заявлял, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО. Российский политик назвал три пункта, почему альянс "превратился в открыто фашистский блок". Один из таких, например, "братание канадских животных" во главе с премьером Джастином Трюдо в своём парламенте с нацистами.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Николь Вербер
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