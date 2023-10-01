Медведев: Запад активно толкает Россию к третьей мировой войне

Чем активнее западные страны принимают участие в конфликте на Украине и боевых действиях, тем больше подводят ситуацию к третьей мировой войне, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт. <...> Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" — написал он в своём телеграм-канале.

В пример политик привёл недавно вступившего в должность министра обороны Британии Гранта Шэппса, который решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на Украину, тем самым превратить своих инструкторов в "легальную цель для наших вооружённых сил".