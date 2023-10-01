Медведев: Запад активно толкает Россию к третьей мировой войне
Чем активнее западные страны принимают участие в конфликте на Украине и боевых действиях, тем больше подводят ситуацию к третьей мировой войне, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт. <...> Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" — написал он в своём телеграм-канале.
В пример политик привёл недавно вступившего в должность министра обороны Британии Гранта Шэппса, который решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на Украину, тем самым превратить своих инструкторов в "легальную цель для наших вооружённых сил".
А глава комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала немедленно поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по территории России. В таком случае, как заверил Медведев, ответ не заставит себя ждать — будут удары по немецким заводам, где эти ракеты делают.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже заявлял, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО. Российский политик назвал три пункта, почему альянс "превратился в открыто фашистский блок". Один из таких, например, "братание канадских животных" во главе с премьером Джастином Трюдо в своём парламенте с нацистами.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина