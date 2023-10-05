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5 октября, 11:00

Тракторист хотел сдаться ВСУ, чтобы воевать против РФ, но его план разрушили бдительные пограничники

SHOT: Под Белгородом задержали тракториста, который хотел воевать против РФ

<p>Российские пограничники задержали в Белгородской области тракториста, который хотел сдаться в плен ВСУ. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/57803" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Российские пограничники задержали в Белгородской области тракториста, который хотел сдаться в плен ВСУ. Фото © SHOT

Российские пограничники задержали в Белгородской области тракториста, который хотел сдаться в плен ВСУ и воевать против ВС РФ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 28-летнего жителя посёлка Дубовое задержали в районе села Муром — мужчина пытался в обход пунктов пропуска пересечь границу. На допросе белгородец признался, что собирался сдаться в плен ВСУ, чтобы его приняли в террористический легион "Свобода России"*.

На тракториста завели уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

В Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне

В Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне

А ранее в Хабаровске задержали горе-вербовщика, призывавшего друга воевать против России. Бывший наркодилер уговаривал приятеля присоединиться к террористической организации — легиону "Свобода России"*.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Александра Вишнякова
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