Тракторист хотел сдаться ВСУ, чтобы воевать против РФ, но его план разрушили бдительные пограничники

Российские пограничники задержали в Белгородской области тракториста, который хотел сдаться в плен ВСУ и воевать против ВС РФ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 28-летнего жителя посёлка Дубовое задержали в районе села Муром — мужчина пытался в обход пунктов пропуска пересечь границу. На допросе белгородец признался, что собирался сдаться в плен ВСУ, чтобы его приняли в террористический легион "Свобода России"*.

На тракториста завели уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

А ранее в Хабаровске задержали горе-вербовщика, призывавшего друга воевать против России. Бывший наркодилер уговаривал приятеля присоединиться к террористической организации — легиону "Свобода России"*.