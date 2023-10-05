Тракторист хотел сдаться ВСУ, чтобы воевать против РФ, но его план разрушили бдительные пограничники
SHOT: Под Белгородом задержали тракториста, который хотел воевать против РФ
Российские пограничники задержали в Белгородской области тракториста, который хотел сдаться в плен ВСУ. Фото © SHOT
Российские пограничники задержали в Белгородской области тракториста, который хотел сдаться в плен ВСУ и воевать против ВС РФ. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 28-летнего жителя посёлка Дубовое задержали в районе села Муром — мужчина пытался в обход пунктов пропуска пересечь границу. На допросе белгородец признался, что собирался сдаться в плен ВСУ, чтобы его приняли в террористический легион "Свобода России"*.
На тракториста завели уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.
А ранее в Хабаровске задержали горе-вербовщика, призывавшего друга воевать против России. Бывший наркодилер уговаривал приятеля присоединиться к террористической организации — легиону "Свобода России"*.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.