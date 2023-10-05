Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кировоградской области

Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Кировоградской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.