Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кировоградской области
Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Кировоградской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.
А ранее ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ под Харьковом. Это произошло в районах населённых пунктов Купянск и Липцы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ