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5 октября, 11:58

40 человек в масках ночью взяли штурмом бизнес-центр в Москве

SHOT: В Москве 40 человек в чёрных балаклавах ночью проникли в БЦ "Дмитровский"

<p>Бизнес-центр "Дмитровский". Обложка © <a href="https://xn----9sbehubhgpvvoj5c.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">бц-дмитровский.рф</a></p>

Бизнес-центр "Дмитровский". Обложка © бц-дмитровский.рф

В Москве 40 человек в чёрных балаклавах ночью взяли штурмом бизнес-центр "Дмитровский" в Бутырском районе. Как сообщает SHOT, их целью были документы фирмы, проектирующей инженерные системы.

По данным телеграм-канала, офис площадью 320 квадратных метров на первом этаже БЦ на улице Новодмитровской с июля прошлого года арендует ООО "Велкон". Представители компании утверждают, что в середине сентября арендодатель без объяснения причин заблокировал им доступ в здание, где у фирмы остались десятки рабочих компьютеров и куча документации. Переговоры шли две недели, но не увенчались успехом. Тогда работники ООО вместе с участковым и несколькими десятками грузчиков, которые по какой-то причине надели маски, пришли в БЦ ночью.

Теперь в деле разбирается полиция. Проводится проверка всех участников конфликта.

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Никита Никонов
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