40 человек в масках ночью взяли штурмом бизнес-центр в Москве

В Москве 40 человек в чёрных балаклавах ночью взяли штурмом бизнес-центр "Дмитровский" в Бутырском районе. Как сообщает SHOT, их целью были документы фирмы, проектирующей инженерные системы.

По данным телеграм-канала, офис площадью 320 квадратных метров на первом этаже БЦ на улице Новодмитровской с июля прошлого года арендует ООО "Велкон". Представители компании утверждают, что в середине сентября арендодатель без объяснения причин заблокировал им доступ в здание, где у фирмы остались десятки рабочих компьютеров и куча документации. Переговоры шли две недели, но не увенчались успехом. Тогда работники ООО вместе с участковым и несколькими десятками грузчиков, которые по какой-то причине надели маски, пришли в БЦ ночью.