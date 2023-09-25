Чоповцы в камуфляже и с ружьями снова окружили нефтяную компанию в Приангарье

Представители арбитражного управляющего смогли предотвратить рейдерский захват нефтеперерабатывающего предприятия "Дулисьма" в Иркутской области, но у завода вновь собираются люди с оружием. Об этом сообщает SHOT и публикует видео.

Вооружённые люди у "Дулисьмы" в Иркутской области. Видео © T.me / SHOT

Штурмовать территорию завода ранее собирались около 400 вооружённых людей в камуфляже, которые прибыли на место и окружили периметр. Себя они назвали чоповцами и угрожали вернуться, но уже более подготовленными. Арбитражный управляющий "Дулисьмы" показал на видео, что у предприятия вновь собираются непонятные личности с оружием.