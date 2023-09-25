Чоповцы в камуфляже и с ружьями снова окружили нефтяную компанию в Приангарье
Вооружённые люди вновь собираются у завода "Дулисьма" под Иркутском
Представители арбитражного управляющего смогли предотвратить рейдерский захват нефтеперерабатывающего предприятия "Дулисьма" в Иркутской области, но у завода вновь собираются люди с оружием. Об этом сообщает SHOT и публикует видео.
Вооружённые люди у "Дулисьмы" в Иркутской области. Видео © T.me / SHOT
Штурмовать территорию завода ранее собирались около 400 вооружённых людей в камуфляже, которые прибыли на место и окружили периметр. Себя они назвали чоповцами и угрожали вернуться, но уже более подготовленными. Арбитражный управляющий "Дулисьмы" показал на видео, что у предприятия вновь собираются непонятные личности с оружием.
Напомним, нефтяное предприятие "Дулисьма" в Иркутской области приостановило работу. По судебному решению компания должна быть передана государству, так как выявлена кража сырья. На завод прибыли временный управляющий и судебные приставы. Однако тут же объявились вооружённые бойцы, назвавшиеся чоповцами, которые окружили предприятие и приготовились к штурму. Приставов и управляющих они не выпустили. Однако бойцов удалось спугнуть, в том числе прибытием ОМОНа.
T.me / SHOT