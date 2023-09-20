Осада и ОМОН на вертолётах: Разборки в стиле 90-х за нефтяную компанию в Приангарье достигли апогея

Судебные приставы в течение нескольких дней не могут покинуть территории нефтяной компании "Дулисьма" под Иркутском: выезд блокируется вырытым рвом. Вдобавок к этому периметр осаждён чоповцами, которые собираются штурмовать предприятие. От осуществления этих намерений их удерживает присутствие бойцов ОМОНа и СОБРа, прибывших ранее на вертолётах, сообщил SHOT.

Ров вокруг территории нефтедобывающего предприятия "Дулисьма" под Иркутском. Видео © T.me / SHOT

В настоящий момент территорию предприятия осаждаёт маленькая армия из примерно 400 вооружённых людей. Они хотят прогнать с "Дулисьмы" сотрудников временного управляющего и его охранников. Работа нефтедобывающего предприятия приостановлена уже неделю. Приставам и охране приходится жить в зданиях без электроэнергии, тепла, воды и еды. Тем не менее они пытаются обеспечить процесс передачи компании временному управляющему согласно постановлению суда.

Вертолёт летит на территорию нефтедобывающего предприятия "Дулисьма" под Иркутском. Видео © T.me / SHOT

Напомним, несколько дней назад Сеть всколыхнули кадры, на которых можно было увидеть настоящий рейд в стиле 90-х на нефтяную компанию "Дулисьма" в Иркутской области. Несколько десятков человек на вертолётах высадились на объекте и начали стрелять в воздух. Часть находившихся там они положили на землю, других поставили к стене. Бойцы представлялись "просто чоповцами". Сегодня стало известно о том, что целая армия "чоповцев" с оружием в руках готовится штурмовать территорию предприятия.