Аксёнов назвал три исконно русских города, которые сейчас принадлежат Украине
Глава Крыма Аксёнов: Одесса, Николаев и Харьков являются русскими городами
Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что Одесса, Николаев и Харьков являются русскими городами. По его словам, они должны быть частью России.
"Одесса, Николаев и Харьков — это русские города и должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения", — отметил Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".
Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что власти Украины принуждают людей идти на фронт из-за собственных интересов.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев исключил завершение спецоперации до освобождения исконно русских земель. Он выразил уверенность в том, что новых регионов в составе России будет больше.
Shutterstock