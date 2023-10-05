Аксёнов назвал три исконно русских города, которые сейчас принадлежат Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что Одесса, Николаев и Харьков являются русскими городами. По его словам, они должны быть частью России.

"Одесса, Николаев и Харьков — это русские города и должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения", — отметил Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что власти Украины принуждают людей идти на фронт из-за собственных интересов.