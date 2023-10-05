Отсидевший за наркотики неадекват напал на 13-летнего сына Бородина и пригрозил ему жуткой расправой

В Москве напали на 13-летнего сына главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), автора многочисленных доносов на уехавших из России звёзд и иноагентов Виталия Бородина. Как пишет SHOT, только освободившийся из тюрьмы 40-летний Турал Ганиев затащил подростка в лес в Барвихе, ударил по голове и запугал жуткой расправой: пригрозил оторвать ему гениталии и помочиться на него.

Видео с места нападения на 13-летнего сына Бородина © SHOT

Причиной стали подростковые разборки. Как рассказал телеграм-каналу Бородин, его сын на детской площадке сделал замечание мальчишке, который подобрал с земли чью-то электронную сигарету и начал парить. Пацан пожаловался своему отчиму — Ганиеву, а тот примчался на место и устроил весь этот треш.

Турал Ганиев отсидел десять лет за наркотики и разбой и недавно освободился. Фото © SHOT

Сегодня Ганиев несколько часов караулил подростка возле школы и сбежал только после того, как вызвали полицию. Глава ФПБК обратился в прокуратуру с требованием задержать преследователя, но, по его словам, получил отказ. Общественник написал заявление в полицию.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Фото © SHOT