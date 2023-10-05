Психолог призвала Клаву Коку не слушать советы свахи Сябитовой, чтобы обрести счастье с новым женихом
Психолог Веверица: Кока сможет построить счастливые отношения с равным партнёром
Который день не утихает обсуждение нового возлюбленного Клавы Коки, который победил в шоу "Сердце Клавы". Поклонники недовольны выбором певицы, а что об этом думает психолог? Эксперт Надежда Веверица считает, что артистка сможет построить гармоничные отношения, если не будет следовать советам своей помощницы из шоу — свахи Розы Сябитовой.
Клава Кока и Александр Поверин. Фото © t.me / КЛАВА КОКА
"Если Клава будет строить отношения так, как ей рекомендовала главная сваха страны (Роза Сябитова — Прим. Лайфа), держа в уме, что женщина — птица, а мужчина — крылья, не знаю, может ли это закончиться чем-то полезным или дельным для Клавы. Потому что когда женщина считает себя целостной только благодаря мужчине, есть риск попасть в созависимые отношения", — подчеркнула Веверица в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Психолог объяснила, что в подобных отношениях женщина полностью зависит от мужчины: финансово, морально, духовно и интеллектуально. Такой союз невозможно назвать счастливым и гармоничным.
А вот хорошие отношения работают по партнёрской схеме: когда оба человека в паре чувствуют себя полноценными и уважаемыми. Говоря метафорой Розы Сябитовой, счастлива будет та пара, в которой "мужчина — птица и женщина — птица", они создают пару и вместе летят.
Напомним, на днях певица Клава Кока назвала поклонникам имя жениха, которого выбрала в финале шоу "Сердце Клавы". Избранником звезды стал блогер Александр Поверин. Всего за сердце исполнительницы боролись 12 парней из разных сфер и разных возрастов. Претендентов проверяли на прочность, мужественность и способность выдержать публичность певицы.
t.me / КЛАВА КОКА