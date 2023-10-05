Психолог разоблачила страхи мужчин, которые выпячивают мужественность

Чересчур мужественных мужчин можно определить по нескольким признакам. Они огрубляют голос, демонстрируют силу, широко расставляют плечи и руки, делают странные комплименты женщинам и даже пытаются самоутвердиться за счёт других мужчин. Психолог Екатерина Корендясева объяснила такое поведение психологическими проблемами.

"Желание неестественно "выпучить" наружу свою силу и мужественность означает, что человек не ощущает их по-настоящему. Он неуверен в себе. Когда человек подчёркивает что-то в своём поведении, можно говорить о психологической проблеме", — рассказала она интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам психолога, мужчина таким утрированием мужественности пытается компенсировать личные недостатки. Корендясева также добавила, что всё идёт из детства. Обычно мальчикам запрещают плакать или проявлять чувства. Их, наоборот, учат терпению, серьёзности и выносливости.

Излишняя мужественность ещё говорит о желании соответствовать общепринятым стандартам. Как говорит эксперт, мужчина боится, что кто-то увидит в нём намёки на женственность. Поэтому такие люди своей демонстративной маскулинностью пытаются добиться уважения у других мужчин и расположить женщин к себе.

Кроме того, по мнению Корендясевой, многие стремятся таким образом придерживаться определённого образа. Излишняя мужественность помогает бороться с депрессиями и отвлекаться от проблем в реальности. Эксперты называют это поведение психологической стратегией выживания.